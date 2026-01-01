Menținerea unui interior curat și strălucitor nu a fost niciodată atât de ușoară! Lustruitorul de pardoseli FP 303 este partenerul perfect pentru a obține rezultate impecabile pe toate tipurile de pardoseli, inclusiv parchet, laminat, piatră, pluta, linoleum sau PVC. Cu o viteză impresionantă, acest aparat simplifică procesul de lustruire, eliminând efortul și timpul necesar. Porniți și opriți aparatul cu ușurință folosind comutatorul de picior, iar funcția de aspirare absoarbe praful rezultat pentru o experiență de lucru curată. Designul triunghiular permite accesarea ușoară a colțurilor, în timp ce mânerul ergonomic asigură confort și eficiență. Cu posibilitatea de depozitare ordonată a cablului și accesoriilor, acest lustruitor este practic și ușor de manevrat. Nu uitați să utilizați accesoriile de lustruire detașabile pentru un rezultat perfect. Transformați lustruirea pardoselilor într-o sarcină plăcută cu FP 303!

Mâner ergonomic Pentru curatare comoda si usoara Depozitarea cablului direct pe maner Depozitare usoara si compacta a cablului utilizand ambele carlige Sac textil de înaltă calitate incl. Sertar accesorii separat Pentru depozitarea cu economie de spatiu a periilor de lustruire Cap de lustruire triunghiular plat Pentru lustruirea comoda in coltruri si sub mobila Maner pivotant Aparatul poate fi pornit sau oprit fara a fin nevoie de aplecare Role de transport Cu role ce se invart usor, curatitorul poate fi transportat fara mare effort