Furtun absorbție 26438710 Karcher | Kärcher

Cu furtunul de absorbție pentru curățarea mobilă, puteți conecta aparatul de spălat cu presiune la surse alternative de apă, precum puțurile și recipientele de apă. Datorită lungimii sale de 2 metri, furtunul de absorbție oferă o rază mare de funcționare.

Montat pe dispozitiv Înlocuiește rezervorul de apă. Surse alternative de apă Fără limită la volumul de apă. Filtru integrat Împiedică pătrunderea apei murdare în dispozitiv. Raza de operare mare 2 m lungime.