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    Furtun absorbție 26438710 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Furtun transparent cu duză neagră Kärcher, pe fundal alb.

    Furtun absorbție

    Cod produs: 2.643-871.0

    Furtunul de absorbție pentru curățarea mobilă este montat pe aparatul de spălat cu presiune și permite utilizarea unor surse alternative de apă, precum recipientele de apă.