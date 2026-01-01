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    Furtun de absorbție portabil SH 5 26441240 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Furtun transparent Kärcher cu conectori negri, înfășurat într-o spirală.

    Furtun de absorbție portabil SH 5

    Cod produs: 2.644-124.0

    Furtun de absorbție flexibil, lung de 5 metri, pentru Kärcher Handheld Cleaner pentru a trage apa din surse alternative, cum ar fi butoaie sau bidoane de apă.