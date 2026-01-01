Furtun de absorbție portabil SH 5 26441240 Karcher | Kärcher

Furtunul de aspirare de 5 metri face posibilă aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de apă. Furtunul este extrem de flexibil, făcându-l ideal pentru aparatele de curățare Kärcher Handheld.

O absorbție ușoară Absorbția aprovizionării cu apă; alimentare alternativă de apă pentru aparatul de spălat cu presiune fără fir. Mobilitate Nu este necesară conexiunea la reteaua de apă; utilizarea mobilă a aparatului de spălat cu presiune de mana, fără fir . Flexibil și la îndemână Furtunul flexibil este ușor de conectat și de depozitat.