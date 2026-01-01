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    Furtun de aspirare, disponibil in vrac 69973460 Karcher | Kärcher

    Furtun alb, ondulat, înfășurat circular, pe fundal alb.

    Furtun de aspirare, disponibil in vrac

    Cod produs: 6.997-346.0

    Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.