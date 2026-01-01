Furtun de aspirare, disponibil in vrac 69973470 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.997-347.0Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.
Lungime (m)
25
Diametru
3/4″
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
4.2
Greutate cu ambalaj (kg)
4.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
380 x 380 x 152
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare