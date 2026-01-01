Furtun de aspirare, disponibil in vrac 69973470 Karcher | Kärcher

Furtun in spirala rezistent la vid 3/4", 25 m, disponibil en gros, pentru utilizare generala. Furtunul poate fi taiat la lungimea necesara. Poate fi utilizat impreuna cu adaptoarele Karcher si cu filtrele de aspirare Karcher, ca seturi individuale. Ideal pentru conectarea la pompele submersibile, pompele de gradina, pompele de presiune submersibila, pompele cu presiune ridicata pentru utilizare domestica.

Marfa la metru Lungimile de furtun pot fi taiate individual. De utilizat in combinatie cu cuplaje si filtre de aspirare in forma de garnituri individuale de furtun. Furtun in spirala rezistent la vid Furtun flexibil pentru transportul apei si aspirarea apei