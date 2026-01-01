Furtun de aspirare 69973480 Karcher | Kärcher

Furtun in spirala, complet, gata de utilizat, rezistent la vid, 3/4", 3,5 m pentru utilizare generala. Recomandat pentru conectarea la pompele de gradina si la pompele cu presiune ridicata. Ideal pentru prelungirea furtunului de aspirare sau pentru utilizarea cu filtre de aspirare. Pentru utilizare cu pompele mai sus mentionate echipate cu un filet de conectare 1" (33,3 mm).

Furtun in spirala rezistent la vid, gata de conectare Permite conectarea directa la pompa si poate fi utilizat si ca prelungire a furtunului de aspirare. in plus se pot utiliza filtre de aspirare pentru a modifica modul de functionare a tubului de aspirare intr-o garnitura de furtun de aspirare.