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    Furtun de aspirare 69973480 Karcher | Kärcher

    Furtun spiral Kärcher, negru, cu conectori la ambele capete, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de aspirare

    Cod produs: 6.997-348.0

    Intaritor de conexiuni, furtun-spirala rezistent la vacuum pentru pompe de gradina, automate de apa menajera si instalatii de apa menajera. Potrivit si ca prelungire a garniturii de aspiratie sau pentru utilizarea cu filtre de aspiratie.