Furtun de aspirare 69973480 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.997-348.0Intaritor de conexiuni, furtun-spirala rezistent la vacuum pentru pompe de gradina, automate de apa menajera si instalatii de apa menajera. Potrivit si ca prelungire a garniturii de aspiratie sau pentru utilizarea cu filtre de aspiratie.
Lungime (m)
3.5
Diametru
3/4″
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
415 x 400 x 55
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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