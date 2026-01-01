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    Furtun de aspirare pentru conducte de tevi 69973600 Karcher | Kärcher

    Furtun flexibil Kärcher cu capete negre și corp transparent, ondulat.

    Furtun de aspirare pentru conducte de tevi

    Cod produs: 6.997-360.0

    Furtun de aspiratie pentru conexiunea pompelor de pututi abisiniane sau conducte de tevi pe partea aspiratiei. Pentru automate si instalatii de apa menajera.