Furtun de aspirare pentru conducte de tevi 69973600 Karcher | Kärcher

Furtun in spirala, rezistent la vid, gata de utilizare, 3/4", 0,5 m pentru uz general. Adecvat pentru conectarea la partea de aspirare a pompelor cu presiune ridicata pentru uz domestic. Furtunul de aspirare are filet de racord de 1" (33,3 mm) la ambele capete. Deosebit de flexibil pentru reducerea substantiala a zgomotului in instalatiile permanente. Nota: Furtunul de aspirare nu trebuie sa fie utilizat ca furtun de presiune!

Cuplaj rezistent la vid al pompei la puturi abisiniene si conducte La conectarea unei pompe de apa menajera, acest furtun poate fi utilizat ca un cuplaj flexibil la partea de aspirare, pentru a realiza astfel o legatura intre pompa si sistemul de conducte, si impiedica de asemenea transferul de zgomot.