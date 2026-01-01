Furtun pentru stabilizarea presiunii 69974170 Karcher | Kärcher

Ideal pentru compensarea fluctuatiilor de presiune in sistemele casnice de alimentare cu apa. Furtun cu reducere de zgomot 1 m 3/4" pentru utilizarea intre pompele cu presiune ridicata si sistemele de conducte rigide. Bucsa interioare flexibila, din silicon, care compenseaza fluctuatiile de presiune. Bucsa flexibila interioara se prelungeste pentru a preveni inceperea si oprirea pompelor. Reduce, de asemenea, vibratiile. Acest lucru duce la o reducere substantiala a zgomotului. Furtunul de presiune cu 1" filet de conectare (33,3 mm) la ambele capete.

Tuburi elastice de interior din silicon intinderea furtunului elastic de interior impiedica pornirea si oprirea ocazionala a pompei in cazul caderilor de presiune. Caderea de presiune va fi compensata si pompa va functiona corect. Furtun flexibil Asa apar vibratii mai putine si transmiterea de zgomot catre sistemul de conducte rigide se reduce considerabil. Furtun de cuplaj pentru conducte rigide de tevi Pentru a realiza o legatura la instalatiile de apa menajera. in general, sistemul de conducte de tevi nu ajunge pana la locul de asamblare a pompei. Recomandam conectare pompei prin intermediul unui furtun flexibil cu conductele.