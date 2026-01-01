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    Furtun pentru stabilizarea presiunii 69974170 Karcher | Kärcher

    Furtun negru cu două capete metalice, aranjat circular pe fundal alb.

    Furtun pentru stabilizarea presiunii

    Cod produs: 6.997-417.0

    Furtunul pentru stabilizarea presiunii foloseste ca furtun de conexiune intre automatele respectiv instalatiile de apa menajera si sistemele de conducte rigide.