Punctul forte al noului furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 50 de metri este țesătura sa multi-strat de înaltă calitate, cu o suprafață îmbunătățită la atingere, extrem de rezistent și flexibil, ceea ce face ca furtunul să fie deosebit de robust și să permită un flux constant de apă. Stratul exterior anti-UV protejează materialul în toate perioadele anului și pentru a preveni formarea algelor în interior, stratul intermediar nu permite să treacă lumina prin el, iar furtunul este, de asemenea, fără ftalați (<0,1%). În plus, furtunul poate rezista la presiuni de până la 45 bari și temperaturi de la -20 până la +60° C. Dacă doriți să irigați suprafețele și grădinile de dimensiuni medii până la mari, atunci puteți folosi furtunul fără cadmiu, bariu și plumb.

Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă. 50 de metri Pentru irigare în zone mari și grădini. Datorită țesăturii de calitate cu o grosime mare a peretelui, rezistă până la o presiune de 45 bari Rezistență garantată. Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur Pentru a facilita utilizarea. Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C Furtun de calitate. Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun Pentru o durată de funcționare foarte lungă. Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic. Strat exterior anti-UV Extrem de rezistent la intemperii. 15 ani garanție Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.