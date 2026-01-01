Verlaengerungsschlauch Sonderzubehoer SC 28630210 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-021.0Cu furtunul prelungitor pentru SC 1, chiar si suprafetele greu accesibile precum colturile si spatiile inguste pot fi curatate cu usurinta.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
375 x 51 x 220
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală
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