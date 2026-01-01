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    Verlaengerungsschlauch Sonderzubehoer SC 28630210 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Furtun negru Kärcher cu pistol de pulverizare și conector, pe fundal alb.

    Furtun prelungitor pentru SC 1

    Cod produs: 2.863-021.0

    Cu furtunul prelungitor pentru SC 1, chiar si suprafetele greu accesibile precum colturile si spatiile inguste pot fi curatate cu usurinta.