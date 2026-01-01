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    Aparate de spălat cu presiune cu motor termic G 4.10 M 11336220 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher galben, cu motor și furtun negru, pe roți, cu lance detașată.

    Aparat de spalat cu presiune

    G 4.10 M

    Cod produs: 1.133-622.0