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    Aparate de spălat cu presiune cu motor termic G 7.10 M 11947010 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher G 7.10, galben-negru, cu motor Honda, montat pe roți, include lance de pulverizare.

    Aparat de spalat cu presiune

    G 7.10 M

    Cod produs: 1.194-701.0