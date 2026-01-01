Garnitura de aspirare, 3,5 m 69973500 Karcher | Kärcher

Furtun in spirala, complet, gata de utilizat, rezistent la vid, 1", 3,5 m pentru utilizare generala. Cu un filtru de aspirare si un aparat de retinere a refluxului pentru conectarea la partea de aspirare a pompelor de gradina si a pompelor cu presiune ridicata pentru uz domestic. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru prelungirea furtunului de aspirare. Ideal pentru prevenirea refluxului de apa si scurtarea timpului de pregatire. Pentru utilizare cu pompele mai sus mentionate echipate cu un filet de conectare 1" (33,3 mm).

Furtun în spirală complet etanș, gata de racordare, cu filtru de aspirare și supapă de sens. Pentru aspirarea apei se monteaza simplu si confortabil la pompa.