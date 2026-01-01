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    Garnitura de aspirare, 3,5 m 69973500 Karcher | Kärcher

    Furtun negru spiral Kärcher, cu conectori la ambele capete, pe fundal alb.

    Garnitura de aspirare, 3,5 m

    Cod produs: 6.997-350.0

    Complet gata de conexiune, furtun-spirala rezistent la vacuum cu filtru de aspiratie si retentie de oprire pentru pompe de gradina, automatelor si instalatiilor de apa menajera. Ideal si pentru prelungirile furtunului de aspiratie.