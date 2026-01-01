Garnitura de aspirare, 7m 69973490 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.997-349.0Complet gata de conexiune, furtun-spirala rezistent la vacuum cu filtru de aspiratie si retentie de oprire pentru pompe de gradina, automatelor si instalatiilor de apa menajera. Ideal si pentru prelungirile furtunului de aspiratie.
Lungime (m)
7
Diametru
3/4″
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
1.4
Greutate cu ambalaj (kg)
1.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
500 x 400 x 80
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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