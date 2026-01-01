O grădină frumoasă se evidențiază prin forme definite și margini curate. Iar când vine vorba de tunsul grădinii, o mașină de tuns iarba nu va lăsa niciodată marginile perfect curate. De aceea, foarfeca de tuns iarba și gardul viu cu acumulator GSH 18-20 Battery este soluția potrivită. Lama de tuns iarba cu o lățime de 12 cm asigură un rezultat precis de tăiere. În plus, acumulatorul de mare putere și greutatea redusă a aparatului permit utilizarea acestuia fără întreruperi. Lama diamantată pentru gardul viu cu o lungime de 20 cm poate fi fixată rapid, prin înșurubare, fără a fi nevoie de alte unelte. După utilizare, foarfeca de tuns iarba și gardul viu poate fi depozitată în pe perete datorită buclei integrate în protecția pentru lamă, economisind spațiu.

Funcție 2 în 1 Comutare fără efort între lama pentru iarbă și cea pentru arbuști Înlocuirea lamei fără unelte Datorită sistemului de înșurubare inteligent conceput. Lame diamantate cu margini de tăiere pe două fețe Asigură rezultate precise de tăiere. Protecție ghidaj și buclă Pentru economisirea spațiului de depozitare. Mâner cu design ergonomic Pentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi. Întrerupător de siguranță Previne pornirea accientală a aparatului. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD indica timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. De lungă durată și de putere mare datorită celulelor litiu-ion. Acumulatorul este compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V.