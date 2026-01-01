Precizie care impresionează: Folosind lama de iarbă de 8 cm lățime, foarfeca noastră ușoară și fără fir pentru iarbă și arbuști GSH 2 Plus, cu baterie integrată, vă permite să tăiați cu ușurință marginile gazonului de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau de-a lungul terasei. Lama precisă de 11 cm lungime este utilizată pentru modelarea arbuștilor din grădină. Alte avantaje includ schimbarea rapidă a lamelor fără unelte, prin simpla apăsare a unui buton, precum și mânerul telescopic disponibil ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachet) pentru tăierea confortabilă a marginilor gazonului.

Înlocuirea lamei fără unelte Comutarea între fire de iarbă și arbusti se face fără efort datorită sistemului de schimbare rapidă. Lamă tăiată cu laser și șlefuită Asigură rezultate precise de tăiere. Mâner cu design ergonomic Pentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi. Buclă de suport Pentru economisirea spațiului de depozitare. Întrerupător de siguranță Previne pornirea accientală a aparatului.