Precizie de neegalat: Datorită lamei de tuns iarbă de 8 cm lățime, cu GSH 4-4 Plus, care include o baterie de 4 V, acum puteți obține margini de gazon perfect tăiate de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau pe terasă. Lama precisă de 11 cm lungime este utilizată pentru tăierea arbuștilor de grădină. Alte caracteristici includ schimbarea rapidă, fără unelte, a lamelor la atingerea unui buton, precum și mânerul telescopic ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachetul de livrare) pentru confort și tăierea fără oboseală a marginilor gazonului.

Înlocuirea lamei fără unelte Comutarea între fire de iarbă și arbusti se face fără efort datorită sistemului de schimbare rapidă. Lamă tăiată cu laser și șlefuită Asigură rezultate precise de tăiere. Mâner cu design ergonomic Pentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi. Buclă de suport Pentru economisirea spațiului de depozitare. Întrerupător de siguranță Previne pornirea accientală a aparatului. Baterie Kärcher de 4 V Baterie inclusă în pachetul de livrare Flexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare. Durată de viață, sigură și puternică datorită celulelor Li-ion. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher 4 V Battery Power.