Precizie inegalabilă: Datorită lamei de tuns iarbă de 8 cm lățime, cu GSH 4-4 Plus, acum puteți obține margini de gazon perfect tăiate de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau pe terasă. Lama precisă de 11 cm lungime este ideală pentru tăierea arbuștilor din grădină. Alte caracteristici includ schimbarea rapidă a lamelor fără unelte, prin simpla apăsare a unui buton si pentru o depozitare eficientă a spațiului și mânerul telescopic disponibil ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachet) pentru tăierea confortabilă și fără efort a marginilor gazonului.

Înlocuirea lamei fără unelte Comutarea între fire de iarbă și arbusti se face fără efort datorită sistemului de schimbare rapidă. Lamă tăiată cu laser și șlefuită Asigură rezultate precise de tăiere. Mâner cu design ergonomic Pentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi. Buclă de suport Pentru economisirea spațiului de depozitare. Întrerupător de siguranță Previne pornirea accientală a aparatului. Baterie de 4 V Kärcher Power Baterie disponibilă ca accesoriu separat Flexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare. Durată de viață, sigură și puternică datorită celulelor Li-ion. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher 4 V Battery Power.