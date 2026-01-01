Foarfeca de tuns gardul viu HGE 18-45 Battery Set are o greutate redusă pentru o utilizare fără efort. Mânerul său ergonomic asigură confort și siguranță în utilizare. Lama diamantată asigură o tăiere precisă. Funcția de siguranță previne pornirea accidentală a aparatului. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.

Ușor Umerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi. Lamă diamantată Lama asigură un rezultat precis de tăiere Mâner cu design ergonomic Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă Circuit de siguranță Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.