Cu ajutorul foarfecelui de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-50 Battery, executați însărcinările Dvs mai simplu ca niciodată. Este prevăzută cu un mâner rotativ la 180°, ceea ce asigură confort și reduce astfel efortul utilizatorului. Peria pentru gardul viu este un accesoriu extrem de util, care ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână pe gardul viu. Lama diamantată asigură un rezultat precis de tăiere. O caracteristică suplimentară a aparatului este funcția de ferăstrău, ideală pentru a tăia ramurile mai groase. O altă caracteristică a aparatului este funcția anti-blocare pentru a lucra fără întreruperi.

Mânerul rotativ din spate Mânerul poate fi rotit cu 180 ° în mai multe etape pentru a oferi o poziție de lucru confortabilă. Mătură pentru gard viu Mătură vârfurile tăiate de gard viu care ar cădea în mod normal peste gardul viu sau pe sol în fața utilizatorului Funcție de ferăstrău Mai ales practic pentru garduri cu ramuri mai groase Lamă diamantată Lama asigură un rezultat precis de tăiere Mâner cu design ergonomic Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă Pază de control Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor. Cu suspensie integrată pentru depozitare practică. Circuit de siguranță Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.