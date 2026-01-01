Întreținerea gardurilor vii devine ușoară cu foarfeca de gard viu HGE 2-18 Battery Set 18 V. Greutatea redusă și designul ergonomic al mânerului elimină disconfortul și oboseala chiar și în perioadele lungi de utilizare. Lama diamantată, cu lungimea de tăiere de 45 cm și distanța dintre dinți de 18 mm, garantează tăieri precise și curate de fiecare dată. Protecția robustă a vârfului lamei previne deteriorarea acesteia la tăierea lângă ziduri sau garduri. După finalizarea lucrărilor de grădinărit, aparatul poate fi depozitat pe perete pentru economisirea spațiului, datorită buclei de agățare practice de pe carcasă. Husa de protecție ușor de atașat asigură transportul în siguranță al aparatului și protecția acestuia în timpul depozitării. Foarfeca de gard viu HGE 2-18 Battery Set 18 V este livrată cu baterie și încărcător, astfel încât să puteți începe lucrul imediat.

Ușor Umerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi. Lamă diamantată Lama asigură un rezultat precis de tăiere Pază de control Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor. Circuit de siguranță Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns Mâner cu design ergonomic Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă Buclă pentru depozitare Aparatul are o buclă de suspendare integrată în mâner pentru depozitarea cu economie de spațiu. Lamă de pază Ușor de atașat pentru transportul și depozitarea în siguranță a mașinii de tuns gard viu. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD indica timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. De lungă durată și de putere mare datorită celulelor litiu-ion. Acumulatorul este compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V.