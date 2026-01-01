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    Trimmer de gard viu Kärcher galben, cu mâner negru și lamă lungă, alături de un încărcător.

    Trimmer pentru gard viu cu acumulator

    HGE 2-18 Battery Set

    Cod produs: 1.445-601.0

    • Lungime de tăiere 45 cm, spațiere dinți 18 mm
    • Platformă acumulator 18 V, autonomie 30 min
    • Baterie 18 V, încărcător de baterii, apărătoare lamă