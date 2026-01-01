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    Trimmer de gard viu Kärcher galben, cu lamă lungă și mâner negru ergonomic.

    Trimmer pentru gard viu cu acumulator

    HGE 2-18

    Cod produs: 1.445-600.0

    • Lungime de tăiere 45 cm, spațiere dinți 18 mm
    • Platforma bateriei de 18 V
    • Lamă de pază