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Țară: România
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Trimmer pentru gard viu cu acumulator
Cod produs: 1.445-600.0
Dispozitiv alimentat cu baterii.
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Platforma bateriei.
Platforma bateriei de 18 V
Lungime de taiere (cm)
45
Spațiu între dinți (mm)
18
Viteza lamei (tăieri/min)
2450
Tipul lamei
Tăiere cu laser, diamantat
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
18
Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m²)
max. 210 max. 420
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 35 max. 70
Culoarea
Galben
Greutate fără accesorii (kg)
2.3
Greutate cu ambalaj (kg)
3.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
878 x 193 x 185
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
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