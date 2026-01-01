Întreținerea gardurilor vii devine ușoară cu foarfeca de gard viu HGE 2-18, pe baterie de 18 V. Greutatea redusă și designul ergonomic al mânerului fac ca HGE 2-18 să stea perfect în mână, permițând realizarea cu ușurință chiar și a lucrărilor mai ample. Lama diamantată, cu lungimea de tăiere de 45 cm și distanța dintre dinți de 18 mm, asigură tăieri precise și curate. Protecția robustă a vârfului lamei previne deteriorarea acesteia la tăierea aproape de ziduri sau garduri. După finalizarea lucrărilor de grădinărit, bucla practică de agățare de pe carcasă oferă o soluție ingenioasă pentru depozitare economisitoare de spațiu. În plus, husa de protecție ușor de atașat asigură transportul în siguranță al aparatului și protecția acestuia în timpul depozitării.

Ușor Umerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi. Lamă diamantată Lama asigură un rezultat precis de tăiere Pază de control Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor. Circuit de siguranță Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns Mâner cu design ergonomic Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă Buclă pentru depozitare Aparatul are o buclă de suspendare integrată în mâner pentru depozitarea cu economie de spațiu. Lamă de pază Ușor de atașat pentru transportul și depozitarea în siguranță a mașinii de tuns gard viu. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion. Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.