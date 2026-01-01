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    Trimmer de gard viu Kärcher cu acumulator și suport de protecție.

    Trimmer pentru gard viu cu acumulator

    HGE 3-18 Battery Set

    Cod produs: 1.445-611.0

    • Lungime de tăiere 50 cm, distanță între dinți 22 mm
    • Mâner rotativ, platformă acumulator 18 V, autonomie 30 min
    • Baterie 18 V, încărcător de baterii, apărătoare lamă, accesoriu pentru măturat resturi de gard viu