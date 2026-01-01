Tunderea gardurilor vii devine simplă cu foarfeca de gard viu HGE 3-18 Battery Set 18 V. Mânerul poate fi rotit la 90° pentru tăieturi verticale confortabile și se adaptează perfect condițiilor tale de lucru. Datorită lungimii de tăiere de 50 cm și distanței dintre dinți de 22 mm, lama diamantată garantează tăieri precise și curate de fiecare dată. Chiar și crengile mai groase nu reprezintă o problemă grație funcției integrate de ferăstrău. Pentru a ușura curățenia după tăiere, accesoriul practic pentru curățarea crengilor împinge resturile și ramurile la sol atunci când se taie orizontal. Protecția vârfului lamei protejează fiabil lama de deteriorări și facilitează tăierea de-a lungul zidurilor sau clădirilor. După terminarea lucrului, foarfeca de gard viu poate fi depozitată folosind bucla integrată de agățare pentru economisirea spațiului. Husa de protecție inclusă permite depozitarea în siguranță a lamei, iar accesoriul de curățare a crengilor poate fi agățat pe husă pentru depozitare. Foarfeca de gard viu HGE 3-18 Battery Set 18 V este livrată cu baterie și încărcător rapid, astfel încât să poți începe imediat lucrările în grădină.

Mânerul rotativ din spate Proiectat pentru confort. Mânerul poate fi rotit cu 90° spre stânga sau dreapta, potrivit pentru toți utilizatorii. Mătură pentru gard viu Mătură vârfurile tăiate de gard viu care ar cădea în mod normal peste gardul viu sau pe sol în fața utilizatorului Funcție de ferăstrău Mai ales practic pentru garduri cu ramuri mai groase Lamă diamantată Lama asigură un rezultat precis de tăiere Mâner cu design ergonomic Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă Pază de control Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor. Circuit de siguranță Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns Buclă pentru depozitare Aparatul are o buclă de suspendare integrată în mâner pentru depozitarea cu economie de spațiu. Lamă de pază Ușor de atașat pentru transportul și depozitarea în siguranță a mașinii de tuns gard viu. Accesoriul pentru măturarea resturilor poate fi montat pe protecția lamei pentru transport sau depozitare. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată la dispozitivele cu platformă Battery Power de 18 V.