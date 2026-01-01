Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Sale
    Trimmer de gard viu Kärcher galben cu acumulator, lângă un capac de protecție negru.

    Trimmer pentru gard viu cu acumulator

    HGE 3-18

    Cod produs: 1.445-610.0

    • Lungime de tăiere 50 cm, spațiere dinți 22 mm
    • Mâner rotativ, platformă baterie 18 V
    • Apărătoare lamă, accesoriu pentru măturat resturi de gard viu