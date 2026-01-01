Foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator de 36 V HGE 36-60 Battery Set - aparatul ideal pentru un rezultat precis de tăiere. Datorită funcției de reglare a vitezei pe două niveluri, utilizatorul poate alege între o putere maximă și o viteză maximă, în funcție de lucrare. Mânerul poate fi rotit la 180° asigurând în permanență o poziție confortabilă de lucru. Peria pentru gardul viu este extrem de utilă - ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână în gardul viu. Lama foarte ascuțită asigură un rezultat precis de tăiere de fiecare dată. Protecția pentru lamă previne deteriorarea accidentală a clădirilor, a podelelor și chiar a lamei în sine și de asemenea, permite depozitarea în poziție verticală pe perete pentru a economisi spațiu. Funcția de ferăstrău este ideală pentru tăierea ramurilor mai groase, iar funcția anti-blocare permite utilizarea aparatului fără întreruperi. Setul de livrare include un acumulator și un încărcător rapid.

Controlul vitezei în doi pași În funcție de aplicație, utilizatorii pot alege între viteza maximă și puterea maximă. Nivelul 1: viteză mare. Ideal pentru tăieri precise de contur. Nivelul 2: putere mare. Ideal pentru tăierea ramurilor mai groase și a gardurilor dense. Mânerul rotativ din spate Mânerul poate fi rotit cu 180 ° în mai multe etape pentru a oferi o poziție de lucru confortabilă. Mătură pentru gard viu Mătură vârfurile tăiate de gard viu care ar cădea în mod normal peste gardul viu sau pe sol în fața utilizatorului Funcție de ferăstrău Mai ales practic pentru garduri cu ramuri mai groase Lama de tăiere cu laser diamantată Lama asigură un rezultat precis de tăiere Mâner cu design ergonomic Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă Pază de control Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor. Cu suspensie integrată pentru depozitare practică. Circuit de siguranță Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher