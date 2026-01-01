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    Husa pentru masa de calcat 28849690 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Material textil gri cu model geometric de triunghiuri, margini galbene, pliat pe o suprafață albă.

    Husa pentru masa de calcat

    Cod produs: 2.884-969.0

    Husa pentru masa de calcat, din bumbac si burete, pentru o permeabilitate de aer mai mare si o penetrare de aburi a hainelor mai buna. Husa ofera rezultate impecabile la calcat.