Husa pentru masa de calcat 28849690 Karcher | Kärcher

Husa de masa de calcat din bumbac cu captuseala din spuma. Husa asigura o suprafata de calcare neteda si o penetrare optima a aburilor. Husa ideala pentru rezultate perfecte de calcare - ideala pentru masa de calcat AB 1000.

Material de înaltă calitate Rufele se calca fara cute Permeabilitate optima la aburi si aer