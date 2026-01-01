Încărcător auto pentru EDI 4, OC 3, OC 3 Plus | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-250.0Cu încărcătorul auto, răzuitorul electric pentru gheață și aparatul mobil de curățat cu presiune medie pot fi încărcate în timpul călătoriei cu mașina.
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
100 x 24 x 24
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.