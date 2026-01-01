☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Încărcător auto pentru EDI 4, OC 3, OC 3 Plus | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Cablu de alimentare auto negru cu conector pentru brichetă și conector compatibil Kärcher, pe fundal alb.

    Încărcător auto pentru EDI 4, OC 3, OC 3 Plus

    Cod produs: 2.644-250.0

    Cu încărcătorul auto, răzuitorul electric pentru gheață și aparatul mobil de curățat cu presiune medie pot fi încărcate în timpul călătoriei cu mașina.