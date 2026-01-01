Încărcător auto pentru EDI 4, OC 3, OC 3 Plus | Kärcher

Încărcătorul auto de la Kärcher potrivit pentru răzuitorul electric de gheață și aparatul de curățat cu presiune medie în aer liber, folosind bricheta de 12 volți din mașină. În acest fel, ambele dispozitive pot fi încărcate ușor chiar și atunci când călătoriți. Încărcătorul auto garantează comoditate și flexibilitate.

Cu conexiune standard pentru brichete auto Pentru o conexiune convenabilă în mașină. Utilizare garantată chiar și atunci când călătoriți Întotdeauna suficient timp de funcționare, datorită capacității de încărcare prin intermediul bateriei auto. Flexibilitate mai mare, indiferent de priza de alimentare.