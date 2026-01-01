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    Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V 24450320 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Încărcător de baterii Kärcher, negru, cu indicatori LED verzi și galbeni, design compact și modern.

    Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V

    Cod produs: 2.445-032.0

    Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.