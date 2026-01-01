Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V 24450320 Karcher | Kärcher

Încărcătorul rapid poate fi fixat cu ușurință pe perete datorită suportului integrat. Cu încărcătorul rapid, bateria Kärcher de 18 V / 2,5 Ah înlocuibilă este încărcată cu 80% în doar 44 de minute. Toate celelalte baterii înlocuibile de 18 V pot fi, de asemenea, reîncărcate.

Încărcător rapid Încarcă acumulatorul de 18 V/2.5 Ah până la 80% în 44 de minute. Încarcă acumulatorul de 18 V/5.0 Ah până la 80% în 94 de minute. O gamă largă de aplicații Suport pentru perete Cu fixare pe perete.