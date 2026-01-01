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    WV 6 small suction nozzle 26335110 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Adaptor negru cu cablu lung înfășurat, având un conector la un capăt și o priză europeană la celălalt.

    Încărcător rapid WV 6

    Cod produs: 2.633-511.0

    Pentru a putea continua rapid curățarea geamurilor: Încărcătorul rapid pentru aspiratorul de geamuri WV 6.