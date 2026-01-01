Intrerupator flotor 69973560 Karcher | Kärcher

Comutatorul flotor porneste automat si opreste pompa in functie de nivelul de apa si monitorizeaza scurgerea. Adecvat pentru utilizarea cu pompe de gradina, pompe de presiune submersibile si pompe cu presiune ridicata pentru domeniul casnic. Include 10 m speciali de cablu: Atentie: Este adecvat numai pentru oprirea pompei in combinatie cu GP 60/GP 70 Control mobil.

10m cablu de conexiune Permite utilizarea si in cazul rezervoarelor de apa indepartare indepartate respectiv la adancime mare. Intrerupator flotor Controleaza pornirea/ oprirea pompei prin intermediul nivelului apei in cazul unor rezervoare la distanta