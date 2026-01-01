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    Intrerupator flotor 69973560 Karcher | Kärcher

    Cablu de încărcare cu conectori rotunzi și pătrați, unul galben cu logo Kärcher, pe fundal alb.

    Intrerupator flotor

    Cod produs: 6.997-356.0

    Intrerupatorul flotor porneste si opreste pompa in functie de nivelul de apa.