Designul ultra-compact a aparatului de curățat K 2 Classic îl face ușor manevrabil, portabil și flexibil, oferind puterea maximă cu presiune înaltă. Aparatul de curățat poate fi depozitat cu ușurință aproape oriunde pentru a economisi spațiul tău, iar furtunul de înaltă presiune poate fi păstrat pe capacul frontal. Aparatul de curățare dispune de: un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o lance de pulverizare, un dispozitiv de îndepărtare a murdăriei și un filtru de apă K 2. Aparatul de curățat este ideal și pentru utilizarea ocazională pentru murdăria ușoară de pe mobilierul de grădină/terasă, uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din jurul casei tale. Capacitatea suprafeței este de 20 m²/h.

Depozitarea furtunului pe capacul frontal Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal. Mâner ergonomic Dispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange. Easy Connect Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare. Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv Lancele de pulverizare sunt mereu la îndemână, iar după ce lucrarea este finalizată, totul poate fi depozitat pe aparat pentru a economisi spațiu.