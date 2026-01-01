Designul compact a combinat puterea maximă a unei spălătoare cu presiune: mașina clasică K 3 este impresionantă pe toate planurile. Kitul suplimentar de curățare auto face curățarea vehiculului mai eficientă și include o perie de spălare pentru a îndepărta pelicula gri și un jet de spumă care oferă spumă bine aderență și putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 500 ml de șampon auto. În plus, mânerul său telescopic din aluminiu asigură că poate fi depozitat pentru a economisi spațiu și este extrem de portabil și flexibil. Dispunând de un pistol cu declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power, Dirt Blaster și filtru de apă, mașina clasică K 3 este ideală pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară pe mobilierul de grădină și uneltele de grădinărit, biciclete și în jurul zonei. Acasă. Performanța suprafeței este de 25 m²/h.

Depozitarea furtunului pe capacul frontal Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal. Mâner telescopic Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare. Utilizare detergent Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate. Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.