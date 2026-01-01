În ciuda proporțiilor sale compacte, K 3 Classic oferă toată puterea unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu asigură că poate fi depozitat pentru a economisi spațiu și este extrem de portabil și flexibil. Echipat cu un pistol de declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power, lance cu jet rotativ și filtru de apă, K 3 Classic este potrivit pentru utilizare ocazională pe murdăria ușoară de pe mobilier de grădină, unelte de grădinărit, biciclete și alte locuri din jurul casei. Performanța pe suprafață este de 25 m²/h.

Depozitarea furtunului pe capacul frontal Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal. Mâner telescopic Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare. Utilizare detergent Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate. Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.