Datorită asistentului practic din aplicația Home & Garden, care oferă suport pentru aparatul de spălat cu presiune K 3 Power Control, Kärcher asigură rezultate de curățare și mai eficiente – transformând utilizatorul într-un adevărat expert în curățenie. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu complet, incluzând informații despre dispozitiv, utilizare și acces la portalul de service Kärcher. Nivelul optim de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare și verificat pe afișajul pistolului de pulverizare, pentru un control maxim și o presiune adaptată fiecărei suprafețe. Detergentul se aplică rapid, simplu și comod prin rezervorul integrat. K 3 Power Control de la Kärcher este echipat și cu un mâner telescopic extensibil pentru un transport și o depozitare confortabilă, un suport pentru stabilitate sporită, spații dedicate pentru accesorii, pistolul de pulverizare și cablu, precum și sistemul Kärcher Quick Connect. Suportul poate fi folosit și ca mâner de transport, permițând depozitarea și mutarea facilă a aparatului. Home Kit garantează o curățare eficientă și fără stropire a suprafețelor mari din jurul casei și include accesoriul T 5 Surface Cleaner și 500 ml detergent pentru terase și pardoseli exterioare.

Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune. Mâner telescopic reglabil pe înălțime Mâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. Complet retractabil pentru depozitare optimă. Rezervor pentru detergent Curat și confortabil: rezervorul pentru detergent poate fi îndepărtat pentru umplere. Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite. Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.