Compact și ușor de depozitat: Aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Car este ideal pentru a încăpea în portbagajul mașinii sau într-un dulap, datorită dimensiunilor sale compacte. În ciuda acestui fapt, oferă performanța completă a unui aparat de spălare cu presiune. Echipat cu un kit de curățare auto (duză de spumare, perie rotativă și șampon auto), K 4 Classic Car este ideal pentru utilizare ocazională pe murdăria moderată de pe mașină. Mânerul telescopic din aluminiu reglabil asigură un transport confortabil. Printre alte dotări se numără pistolul Quick Connect, furtunul de 6 metri, lancea Vario Power, lancea cu duză rotativă și filtrul de apă. Cu o capacitate de curățare de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea suprafețelor moderate (mașini mici, garduri, biciclete etc.).

Depozitarea furtunului pe capacul frontal Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal. Mâner telescopic Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare. Utilizare detergent Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate. Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor