K 4 Comfort Premium este un aparat de spălat cu presiune puternic și convenabil, ideal pentru îndepărtarea murdăriei moderate din jurul casei și de pe autoturism. Motorul durabil, răcit cu apă, asigură performanță constantă, iar tamburul convenabil pentru furtun, cu furtun PremiumFlex, oferă flexibilitate maximă. Pistolul de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold reduce forța necesară pentru menținerea apăsată a trăgaciului cu până la 50%, permițând lucru fără oboseală, iar datorită sistemului Quick Connect, furtunul de înaltă presiune poate fi conectat rapid. Lancea de pulverizare inovatoare Multi Jet 4-în-1 combină patru tipuri diferite de jet, care pot fi reglate comod prin rotirea capului lancei. Include Veranda Kit cu peria electrică PS 30, care elimină murdăria de pe numeroase suprafețe, și 1 litru de detergent pentru lemn. Mai mult, conceptul de detergent 2-în-1 asigură aplicarea optimă a detergentului, în funcție de tipul suprafeței. Cablurile și accesoriile pot fi depozitate compact pe aparat, iar mânerul telescopic și roțile cu suprafață cu component moale permit transport facil. Suportul în utilizare este oferit de aplicația Kärcher Home & Garden, care include consultant de aplicații și sfaturi și trucuri practice.

Multi Jet 4-în-1 Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare. Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Pur și simplu rotiți capul lăncii pentru a schimba tipul de pulverizare. Concept de detergent 2Way!Wash™ Conceptul inovator de detergent oferă flexibilitate maximă și dozare optimă pentru fiecare sarcină de curățare. Detergentul poate fi distribuit prin aparat și duza Multi Jet sau, pentru mai multă spumă, prin duza de spumă (inclusiv dozarea detergentului). Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Transport ergonomic Mânerul telescopic cu mecanism de blocare permite un transport ușor, confortabil și ergonomic. Roțile cu structură din material moale permit deplasarea ușoară și fără efort a aparatului. Mânerul de transport permite ridicarea ușoară și ergonomică a aparatului. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 20% plastic reciclat¹⁾. Consum de apă cu până la 80% mai mic comparativ cu un furtun de grădină convențional²⁾