K 4 FJ este partenerul ideal pentru sarcinile de curățare regulată, având capacitatea de a curăța murdăria moderată de pe vehicule și suprafețe medii din jurul proprietății. Caracteristici: pistol de pulverizare, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power (VPS), Dirt Blaster cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate și un filtru de apă fiabil pentru protejarea pompei împotriva particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe VPS prin simpla rotire, asigurându-se o curățare precisă, dar delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ garantează rezultate excelente chiar și pentru murdăria încăpățânată. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Include duza de spumare suplimentar și 1 litru de Car Shampoo pentru o putere maximă de dizolvare a murdăriei.

Curat si ordonat Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat. Furtun de aspirare a detergentului integrat Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate. Roți mari Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat