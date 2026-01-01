K 4 WCM impresionează cu un motor puternic răcit cu apă, care se caracterizează printr-o durată lungă de viață. Aparatul de spălat cu presiune cu furtun de înaltă presiune de 6 metri lungime a fost construit pentru utilizare ocazională și murdărie moderată. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS) precum și a lancei cu jet rotativ, terasele, mobilierul de grădină și vehiculele pot fi curățate în funcție de necesități. Presiunea apei poate fi reglată cu precizie în funcție de obiectul specific care urmează să fie curățat, prin simpla rotire a VPS. În plus, jetul rotativ asigură o curățare reușită, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.

Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Furtun de aspirare a detergentului integrat Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Curat si ordonat Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Sistem de conectare rapidă Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.