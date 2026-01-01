Aparatul de spălat cu presiune K 5 Comfort Premium Garden este ideal pentru îndepărtarea murdăriei moderate din jurul casei și de pe autoturism. Echipat cu un motor robust, răcit cu apă, dispozitivul oferă performanță ridicată și constantă la curățare. Include Garden Kit, cu furtun de alimentare de 10 m, flexibil, robust și rezistent la îndoire, și perie de spălare pentru suprafețe sensibile. Tamburul integrat pentru furtun, cu furtun flexibil PremiumFlex, permite manevrare comodă și asigură libertate bună de mișcare. Pistolul de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold reduce vizibil forța necesară pentru menținerea apăsată a trăgaciului, asigurând o curățare fără oboseală. Sistemul practic Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune. Lancea versatilă Multi Jet 4-în-1 comută fără efort între patru tipuri de jet prin simpla rotire a capului lancei, adaptându-se diferitelor sarcini de curățare. Conceptul de detergent 2-în-1 oferă aplicare optimă și confort suplimentar, adaptat fiecărei sarcini. Cablurile și accesoriile pot fi depozitate compact pe aparat, iar suportul în utilizare este oferit de aplicația Kärcher Home & Garden, care include consultant de aplicații și sfaturi și trucuri utile.

Multi Jet 4-în-1 Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare. Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Pur și simplu rotiți capul lăncii pentru a schimba tipul de pulverizare. Concept de detergent 2Way!Wash™ Conceptul inovator de detergent oferă flexibilitate maximă și dozare optimă pentru fiecare sarcină de curățare. Detergentul poate fi distribuit prin aparat și duza Multi Jet sau, pentru mai multă spumă, prin duza de spumă (inclusiv dozarea detergentului). Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Transport ergonomic Mânerul telescopic cu mecanism de blocare permite un transport ușor, confortabil și ergonomic. Roțile cu structură din material moale permit deplasarea ușoară și fără efort a aparatului. Mânerul de transport permite ridicarea ușoară și ergonomică a aparatului. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ Consum de apă cu până la 80% mai mic comparativ cu un furtun de grădină convențional²⁾