Cu aparatul de spălat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Consultantul de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să aleagă presiunea corectă, oferind sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Pentru control maxim, nivelul presiunii poate fi ajustat ușor prin rotirea lancei de pulverizare sau verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. Aparatul impresionează și prin sistemul de detergenți Kärcher Plug 'n' Clean, care permite schimbarea rapidă a detergentului, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru confort suplimentar, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport facil, sistemul Quick Connect care economisește timp și efort la conectarea furtunului de înaltă presiune la aparat și la pistol, precum și poziția de parcare, care asigură acces rapid la accesorii în orice moment. Include Car & Home Kit cu dispozitiv de curățare a suprafețelor T 5, 1 litru de detergent 3-în-1 pentru piatră, jet de spumă, perie rotativă de spălare și 1 litru de șampon auto.

Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare Setarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.