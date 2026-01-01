Datorită Bluetooth-ului integrat, aparatul de spălat sub presiune K 5 Premium Smart Control Flex Home poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Astfel, utilizatorul beneficiază de suport optim prin smartphone în multe situații de curățare și pentru diverse sarcini, având rezultate de curățare mai eficiente. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi consultantul aplicației cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de montaj, întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Aparatul dispune și de un mod de impuls pentru un plus de putere, un pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control cu ecran LCD și lance de pulverizare 3-in-1 Multi Jet. Presiunea se setează fie pe pistolul de pulverizare, fie este transferată de la aplicație la pistol. Ecranul LCD poate fi folosit pentru a verifica ce nivel de presiune este setat. Alte detalii ale echipamentului includ tamburul de furtun, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune, mânerul telescopic din aluminiu de calitate superioară și poziția de parcare pentru a avea accesoriile ușor accesibile în orice moment. Include Home Kit cu T 5 Surface Cleaner și 1 litru de detergent pentru piatra si fatade.

Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1 Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth. Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare. Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.