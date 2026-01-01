Performanță care impresionează: K 5 WCM, cu motorul său puternic, de lungă durată și răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate într-o clipă cu ajutorul lăncilor de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată confortabil pe lancea Vario Power prin simpla rotire - pentru o curățare eficientă și delicată. Alte caracteristici remarcabile ale aparatului de curățat murdăria sunt jetul rotativ și un filtru de apă care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.

Furtun de aspirare a detergentului integrat Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Curat si ordonat Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Sistem de conectare rapidă Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.