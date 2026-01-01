Performanța puternică se îmbină cu durata lungă de viață: K 5 WCM Premium Home, cu motorul său puternic, răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate la nevoie cu ajutorul lăncii de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea de pulverizare Vario Power (VPS) prin simpla rotire - pentru o curățare deosebit de precisă și delicată pentru suprafețe. Kitul pentru casă include dispozitivul de curățare a suprafețelor T 5 și 1 litru de detergent 3 în 1 pentru suprafețe de piatră și fațade. Printre alte caracteristici ale aparatului de curățat murdăria se numără jetul rotativ, tamburul de furtun integrat pentru o depozitare practică direct pe aparat, precum și un filtru de apă încorporat care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.

Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Tambur pentru furtun pentru manevrare practică Depozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil. Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat. Furtun de aspirare a detergentului integrat Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Sistem de conectare rapidă Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.