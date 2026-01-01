Aparatul de spălat cu presiune K 6 Comfort Premium Home elimină cu ușurință murdăria dificilă din jurul casei și de pe autoturism. Include Home Kit, cu dispozitiv de curățare a suprafețelor T 5 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade, pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mari. Motorul durabil, răcit cu apă, garantează performanță ridicată și constantă, iar tamburul integrat pentru furtun, cu furtun PremiumFlex, asigură flexibilitate maximă în timpul utilizării. Pistolul de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold, proiectat ergonomic, reduce vizibil forța necesară pentru menținerea apăsată a trăgaciului, făcând chiar și sesiunile mai lungi fără oboseală. Datorită sistemului Quick Connect, furtunul de înaltă presiune poate fi conectat și deconectat rapid. Lancea Multi Jet 4-în-1 permite ajustarea fluxului de apă pentru orice suprafață, prin rotirea capului lancei pentru a selecta unul dintre cele patru tipuri de jet. În plus, conceptul de detergent 2-în-1 oferă confort suplimentar și aplicare optimă a detergentului, adaptată fiecărei sarcini. Cablurile și accesoriile pot fi depozitate ușor pe aparat, iar mânerul telescopic și roțile cu suprafață cu component moale permit transportul facil. Suportul în utilizare este oferit de aplicația Kärcher Home & Garden, care include consultant de aplicații și sfaturi și trucuri utile.

Multi Jet 4-în-1 Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare. Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Pur și simplu rotiți capul lăncii pentru a schimba tipul de pulverizare. Concept de detergent 2Way!Wash™ Detergentul poate fi distribuit prin aparat și duza Multi Jet sau, pentru mai multă spumă, prin duza de spumă (inclusiv dozarea detergentului). Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Transport ergonomic Mânerul telescopic cu mecanism de blocare permite un transport ușor, confortabil și ergonomic. Roțile cu structură din material moale permit deplasarea ușoară și fără efort a aparatului. Mânerul de transport permite ridicarea ușoară și ergonomică a aparatului. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ Consum de apă cu până la 80% mai mic comparativ cu un furtun de grădină convențional²⁾