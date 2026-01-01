Aparatul de spălat cu presiune K 7 Comfort Premium Car & Home este ideal pentru îndepărtarea murdăriei persistente din jurul casei și de pe autovehicule. Include Home Kit cu curățătorul de suprafețe T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade, precum și Car Cleaning Kit cu perie rotativă cu accesoriu interschimbabil, lavetă din microfibră și 1 litru de șampon auto. Motorul răcit cu apă, durabil și proiectat pentru utilizări frecvente, asigură performanță constantă și fiabilă. Tamburul pentru furtun integrat, echipat cu furtun PremiumFlex, oferă manevrare comodă și flexibilitate ridicată. Pistolul G 180 Q COMFORT!Hold™ reduce semnificativ efortul de menținere în timpul utilizării, iar furtunul de înaltă presiune se conectează rapid prin sistemul Quick Connect. Lancea inovatoare 4-în-1 Multi Jet combină patru tipuri de jet, selectabile prin rotirea capului lancei. Sistemul de detergent 2Way!Wash™ permite aplicarea optimă a soluției în funcție de aplicație. Cablurile și accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat, iar mânerul telescopic și roțile cu suprafață soft asigură transport ușor. Asistență suplimentară este oferită prin aplicația Kärcher Home & Garden, care includeun consultant integrat și numeroase sfaturi utile pentru utilizare.

Multi Jet 4-în-1 Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare. Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Pur și simplu rotiți capul lăncii pentru a schimba tipul de pulverizare. Concept de detergent 2Way!Wash™ Conceptul inovator de detergent oferă flexibilitate maximă și dozare optimă pentru fiecare sarcină de curățare. Detergentul poate fi distribuit prin aparat și duza Multi Jet sau, pentru mai multă spumă, prin duza de spumă (inclusiv dozarea detergentului). Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Transport ergonomic Mânerul telescopic cu mecanism de blocare permite un transport ușor, confortabil și ergonomic. Roțile cu structură din material moale permit deplasarea ușoară și fără efort a aparatului. Mânerul de transport permite ridicarea ușoară și ergonomică a aparatului. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾. Consum de apă cu până la 80% mai mic comparativ cu un furtun de grădină convențional²⁾