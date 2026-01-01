Aparatul de spălat cu presiune K 7 Comfort Premium Home este ideal pentru îndepărtarea murdăriei persistente din jurul casei și de pe autoturism. Motorul răcit cu apă, și prin urmare durabil, este conceput pentru utilizări frecvente și garantează performanțe fiabile, iar tamburul integrat pentru furtun, cu furtun PremiumFlex, oferă confort și flexibilitate ridicată. Pistolul de pulverizare G 180 Q cu funcție COMFORT!Hold reduce semnificativ forța necesară pentru menținerea apăsată a trăgaciului, permițând lucrul fără oboseală. Datorită sistemului Quick Connect, furtunul de înaltă presiune poate fi conectat rapid și ușor. Lancea de pulverizare inovatoare Multi Jet 4-în-1 combină patru tipuri diferite de jet, care pot fi selectate comod prin rotirea capului lancei. Include Home Kit cu dispozitiv de curățare a suprafețelor T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade. Mai mult, conceptul de detergent 2-în-1 oferă un plus de confort și o aplicare optimă a detergentului, adaptată fiecărei sarcini. Pe lângă cablu, accesoriile pot fi depozitate cu ușurință direct pe aparat, iar mânerul telescopic și roțile cu suprafață cu component moale asigură un transport facil. Suportul în utilizare este oferit de aplicația Kärcher Home & Garden, cu consultant de aplicații și sfaturi și trucuri utile.

Multi Jet 4-în-1 Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare. Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Pur și simplu rotiți capul lăncii pentru a schimba tipul de pulverizare. Concept de detergent 2Way!Wash™ Detergentul poate fi distribuit prin aparat și duza Multi Jet sau, pentru mai multă spumă, prin duza de spumă (inclusiv dozarea detergentului). Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Transport ergonomic Mânerul telescopic cu mecanism de blocare permite un transport ușor, confortabil și ergonomic. Roțile cu structură din material moale permit deplasarea ușoară și fără efort a aparatului. Mânerul de transport permite ridicarea ușoară și ergonomică a aparatului. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾. Consum de apă cu până la 80% mai mic comparativ cu un furtun de grădină convențional²⁾