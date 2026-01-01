Pur și simplu conectează aparatul de spălat sub presiune K 7 Smart Control Flex eco!Booster la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone-ul tău prin Bluetooth. Consultantul aplicației oferă sfaturi și trucuri utile pentru diverse situații și sarcini de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, alte funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Aparatul dispune de un mod boost pentru putere suplimentară. Nivelurile de presiune pot fi reglate pe pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD sau transferate către pistolul de pulverizare prin aplicație cu ajutorul consultantului aplicației. Alte detalii ale echipamentului includ lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet pentru o gamă largă de aplicații, fără a fi necesar să schimbi lancea, furtunul PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile. Include Kit-ul eco!Booster cu eco!Booster și 1 litru de Detergent Universal pentru o curățare eficientă. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile și, datorită unei performanțe de curățare crescute cu 50% față de jetul plat, economisește apă, energie și timp.

Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1 Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Cu eco!Booster: performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat, eficiență a consumului de apă și energie cu 50% mai mare¹⁾ Curățare completă, rapidă și mai durabilă. Economisește apă și energie Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Reducerea percepută a nivelului de zgomot Nivel de zgomot redus în timpul utilizării²⁾