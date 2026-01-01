Aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ se poate conecta cu ușurință la smartphone prin Bluetooth. Astfel, utilizatorul beneficiază de suport prin aplicația Kärcher Home & Garden, care oferă sfaturi, trucuri și setări pentru diverse situații și sarcini de curățare. Aplicația include funcții utile, cum ar fi consultantul de aplicații pentru rezultate optime, instrucțiuni de asamblare, întreținere și îngrijire, precum și acces la portalul de service Kärcher. Modul boost oferă un plus de putere pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control, echipat cu afișaj LCD, și lancea de pulverizare 3-în-1 Multi Jet asigură un control maxim: setările de presiune pot fi ajustate direct pe pistol sau transferate prin aplicație. Afișajul LCD permite verificarea nivelului de presiune selectat. Alte caracteristici includ tamburul pentru furtun, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex, sistemul de dozare a detergentului Plug ‘n’ Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru acces rapid la accesorii. Include Home Kit și duză pentru spumă, alături de accesoriile T 7 pentru curățarea suprafețelor, 1 l detergentpentru piatră și fațade și 1 l șampon auto.

Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1 Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth. Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare. Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.