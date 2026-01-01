Conectați pur și simplu aparatul de spălat cu presiune K 7 Smart Control Flex Home T 5 Black la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone prin Bluetooth – și curățarea devine mai simplă și mai eficientă. Aplicația oferă sfaturi și trucuri practice pentru diverse situații și sarcini de curățare, precum și funcții utile suplimentare, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, întreținere și îngrijire, plus acces la portalul Kärcher Service. Un alt avantaj practic este modul Boost pentru putere suplimentară, care face față chiar și murdăriei dificile, și furtunul de înaltă presiune PremiumFlex. Nivelurile de presiune pot fi setate direct pe pistolul G 180 Q Smart Control cu display LCD sau transferate prin aplicație. Printre dotările suplimentare se numără 3‑în‑1 Multi Jet pentru diverse tipuri de curățare fără a schimba duza, sistemul de detergent Plug ’n’ Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru a avea acces ușor la accesorii. Include Home Kit, cu curățătorul de suprafețe T 5 și 1 l detergent de piatra si fatade.

Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1 Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth. Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.