Curățare puternică care vă va impresiona! K 7 WCM este partenerul de curățenie perfect pentru utilizare frecventă și pentru un grad ridicat de murdărie: Cu motorul său puternic răcit cu apă, pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Pentru a curăța suprafețele în mod deosebit de eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi reglată printr-o simplă rotire. Alte caracteristici ale dispozitivului de curățare a murdăriei includ jetul rotativ care asigură o curățare de succes, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. De asemenea, un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. În plus, toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat.

Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Aplicarea detergentului Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile. Curat si ordonat Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Sistem de conectare rapidă Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.